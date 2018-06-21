Руководство ФК Полтава объявило о роспуске команды

Руководство полтавского клуба сегодня, 21 июня, на тренировочной базе клуба в Копылах объявило о роспуске команды, сообщает "Полтава365".

Завтра игрокам и персоналу должны вернуть трудовые книжки и разорвать с ними действующие контракты. Напомним, что согласно решению украинской Премьер-лиги, на домашней арене команды - стадионе "Локомотив" - горожанам не позволили проводить матчи, пока его не обустроят согласно требованиям УПЛ.

Кстати, строительно-ремонтные работы на арене, которая принадлежит клубу, продолжаются.

Сам Леонид Соболев ситуацию пока не комментирует, впрочем, болельщикам известно, в свое время он 5-6 раз ранее уже объявлял о снятии команды с соревнований по разным причинам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
Наставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. ФутболНаставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. Футбол
Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"
Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. ФутболФорвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол
Уткин: Исландия приехала всем мешать играть в футболУткин: Исландия приехала всем мешать играть в футбол
Блок рекламы


Похожие новости
В УПЛ не понимают, почему Полтава снимается с соревнованийВ УПЛ не понимают, почему Полтава снимается с соревнований
ФК Полтава начал реконструкцию домашнего стадионаФК Полтава начал реконструкцию домашнего стадиона
Руководство Финляндии присоединилось к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSииРуководство Финляндии присоединилось к бойкоту ЧМ по футболу в РоSSии
Руководство Формулы-1 оправдало девушку, невпопад взмахнувшую флагомРуководство Формулы-1 оправдало девушку, невпопад взмахнувшую флагом
Гиггз: Лидеры Манчестер Юнайтед должны делать для команды большеГиггз: Лидеры Манчестер Юнайтед должны делать для команды больше
Еще одна биатлонистка сборной Украины будет тренироваться отдельно от командыЕще одна биатлонистка сборной Украины будет тренироваться отдельно от команды
Ультрас "Черноморца" избили главного тренера команды Фролова. ФутболУльтрас "Черноморца" избили главного тренера команды Фролова. Футбол
"Арсенал-Киев", "Десна" и "Полтава" вышли в УПЛ. Футбол"Арсенал-Киев", "Десна" и "Полтава" вышли в УПЛ. Футбол
Полтава выбила Черноморец из УПЛ. ФутболПолтава выбила Черноморец из УПЛ. Футбол
В отеле "Опера" сообщили условия проживания команды "Реал". ФутболВ отеле "Опера" сообщили условия проживания команды "Реал". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости