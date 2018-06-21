Руководство ФК Полтава объявило о роспуске команды
Руководство полтавского клуба сегодня, 21 июня, на тренировочной базе клуба в Копылах объявило о роспуске команды, сообщает "Полтава365".
Завтра игрокам и персоналу должны вернуть трудовые книжки и разорвать с ними действующие контракты. Напомним, что согласно решению украинской Премьер-лиги, на домашней арене команды - стадионе "Локомотив" - горожанам не позволили проводить матчи, пока его не обустроят согласно требованиям УПЛ.
Кстати, строительно-ремонтные работы на арене, которая принадлежит клубу, продолжаются.
Сам Леонид Соболев ситуацию пока не комментирует, впрочем, болельщикам известно, в свое время он 5-6 раз ранее уже объявлял о снятии команды с соревнований по разным причинам.
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Спорт
21.06.2018 13:41