Руководство ФК Полтава объявило о роспуске команды

Руководство полтавского клуба сегодня, 21 июня, на тренировочной базе клуба в Копылах объявило о роспуске команды, сообщает "Полтава365".

Завтра игрокам и персоналу должны вернуть трудовые книжки и разорвать с ними действующие контракты. Напомним, что согласно решению украинской Премьер-лиги, на домашней арене команды - стадионе "Локомотив" - горожанам не позволили проводить матчи, пока его не обустроят согласно требованиям УПЛ.

Кстати, строительно-ремонтные работы на арене, которая принадлежит клубу, продолжаются.

Сам Леонид Соболев ситуацию пока не комментирует, впрочем, болельщикам известно, в свое время он 5-6 раз ранее уже объявлял о снятии команды с соревнований по разным причинам.