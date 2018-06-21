ФБУ отклонила заявку Будивельника на участие в Суперлиге

Федерация баскетбола Украины вынуждена отклонить заявку киевского "Будивельника" на участие в Дивизионе А чемпионата Украины сезона-2018/19, сообщает официальный сайт организации.

"С соответствующим письмом о намерениях клуб накануне обратился к ФБУ. Однако у Будивельника до сих пор остается нерешенной проблема с долгами перед игроками, грозит применением дальнейших санкций как к клубу, так и к Федерации", - говорится в сообщении Федерация баскетбола Украины.

Ранее, также напомним, сообщалось, что баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк прошел просмотр в клубе НБА "Лос-Анджелес Лейкерс". Воспитанник школы "Черкаських Мавп" продолжает искать свое место за океаном, закончив учебу в университете Канзас.


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