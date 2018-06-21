VAR-пенальти помогает Австралии не проиграть Дании

В первом матче второго тура в группе С сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1. Оба мяча были забиты еще в первом тайме. Скандинавы быстро открыли счет после мощного удара Эриксена под перекладину, но незадолго до перерыва "соккеруз" удалось отыграться, реализовав удар с "точки". Пенальти был назначен после использования арбитром системы видеопомощи судьям (VAR).

В целом интрига в квартете С закручивается. Ничейный результат не гарантировал датчанам выход в плей-офф и оставил шанс австралийцам.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа C.

"сб. Дании" - "сб. Австралии" 1:1 (1:1)

Голы: Эриксен, 7 (1:0); Единак, 39 (пенальти) (1:1)

"сб. Дании": Шмейхель; Кристенсен А.; Дальсгор; Кьяр; Шоне; Систо; Ларсен; Делейни; Эриксен; Поульсен Ю. (Брайтвайт, 59); Йоргенсен Н. (Корнелиус, 68)

"сб. Австралии": Райан; Бехич; Сейнсбери; Рисдон; Миллигэн; Муй; Рогич (Ирвин Дж., 82); Круз (Арзани, 69); Единак; Леки; Наббут (Юрич, 75)

Предупреждения: Поульсен Ю., 37; Систо, 84




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