Дацюк сомневается в победе французов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк сделал свой прогноз на предстоящий матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Перу.

"Слышал, что сборная Перу в первой встрече (со сборной Дании - прим.) очень много моментов не реализовала. Наверное, болеть буду за Францию. Хотя сегодня, я думаю, будет ничья", – сказал Дацюк в эфире роSSийского телевидения.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами накануне поединка второго круга группового раунда ЧМ-2018 с командой Перу. "У перуанцев есть хорошие игроки в атаке, но при этом они обороняются не слишком хорошо. В своем последнем матче они пропустили три гола от Бельгии, два из которых со стандартов. Но если они завладели мячом, то создают опасные моменты", - сказал, в частности, Дешам.