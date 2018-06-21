Загальский: О моем переходе в Днепр-1 договаривались еще зимой. Футбол

Новичок СК "Днепр-1" полузащитник Игорь Загальский прокомментировал начало работы с командой.

- Игорь, насколько неожиданным для тебя стал переход в состав "Днепра-1"?
- Ничего неожиданного не было. Мне позвонили из клуба и сделали предложение, я на него согласился.

- Насколько ты знаком с новой командой?
- На самом деле, о моем переходе мы договаривались еще зимой, около четырех месяцев назад, и независимо от того останется "Зирка" в УПЛ, или вылетит в Первую лигу. И еще тогда мы договорились о том, что я перейду в стан днепрян. Вообще, известно, что СК "Днепр-1" - это амбициозный клуб, который ставит перед собой большие цели и хочется их решить вместе с командой.

- Расскажи нашим болельщикам немного о себе: какая твоя любимая позиция и чего от тебя ждут в новой команде?
- На какой именно позиции меня видят в СК "Днепр-1" - этот вопрос лучше задать тренерскому штабу команды, а вообще играю на позиции атакующего полузащитника. Если вспоминать свою карьеру, то многие поиграл в "Зирке", но в свое время выступал и за дублирующий состав ФК "Днепр", поэтому очень хорошо знаю тренеров команды.

- Перед командой уже поставлена ??задача за год подняться в классе. Каким ты видишь следующий сезон для себя и для команды?
- Главными в сезоне будут результат и игра. Хочется показывать хорошую игру, чтобы привлекать на трибуны как можно больше болельщиков, которые нас поддерживали. Ну а мы постараемся радовать зрителей хорошей игрой и результатом.

- Игровая философия команды держится на контроле мяча, что не очень привычно для отечественного футбола. Тебе нравится такая игра?
- Конечно, приятно играть именно в такой футбол, а не в "бей-беги". Когда команда контролирует мяч - это хорошо, красиво и результативно.

- Многих ребят в команде знаешь?
- Больше половины - процентов 60.


Terrikon со ссылкой на СК "Днепр-1"


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