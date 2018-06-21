Златко Далич: Сборная Аргентины - это не только Месси. Футбол

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о сегодняшнем поединке своей команды с Аргентиной.

«Исключения Николы Калинича из состава сборной? Это все уже позади. Конечно, мы не рады, что это случилось. Но мы потратили на вопрос с Калиничем 3-4 часа, а потом забыли. Теперь все мысли только об Аргентине.

Лионель Месси – лучший игрок в мире. И найти футболиста, который в одиночку его остановит, нельзя. Но сборная Аргентины – это не только Месси. Нельзя постоянно смотреть на него и забывать о других. Мы будем сильны в защите, но и только обороняться не собираемся.

У меня есть неограниченное доверие к команде. Они – лучшие. И они в состоянии совершить великие дела. Сегодняшний матч станет возможностью показать себя и будет настоящей проверкой для этого поколения наших футболистов», – сказал Далич на предматчевой пресс-конференции.


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