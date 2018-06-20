Испания догоняет Португалию, забив один мяч. Футбол

В группе В чемпионата мира по футболу 2018 установилось двоевластие: после двух туров сборные Испании и Португалии набрали по четыре очка и имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей - 4:3.

Хотя казалось, что у иранцев шансов в матче против сборной Испании попросту нет. Но опытный Карлуш Кейрош четко выстроил игру своей команды, стараясь максимально осложнить путь соперника к воротам. Так что, едва ли стоит удивляться традиционно большому преимущество Испании во владении мячом, но опасные моменты возникали не так часто, как ожидалось.

Автором победного мяча стал Диего Коста, записавший на свой счет уже третий гол на ЧМ 2018. На 54-й минуте форвард испанской сборной здорово развернулся между двух защитников и вынудил их ошибиться - мяч рикошетом скользнул в угол ворот.

Совсем неожиданным оказалось то, что в оставшееся время Иран создал у ворот Де Хеа несколько опасных моментов. И даже забили, но арбитры, доверившись своим коллегам, следившим за игрой в системе VAR, гол отметили, зафиксировав офсайд.

Чемпионат Мира 2018. Группа B

Иран - Испания - 0:1 (0:0)
Голы: Диего Коста, 54 (0:1)
Иран: Беиранванд; Пуралиганджи; Резаян; Хоссейни; Амири (Годдос, 86); Эззатоллахи; Эбрахими; Хаджсафи (Мохаммади, 69); Азмун; Тареми; Ансарифард (Яханбакш, 75)
Испания: де Хеа; Хорди Альба; Карвахаль; Серхио Рамос; Пике; Бускетс; Лукас Васкес (Асенсио, 80); Иньеста (Коке, 71); Силва; Иско; Диего Коста (Родриго, 89)
Предупреждения: Амири, 79; Эбрахими, 90




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