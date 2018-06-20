Свитолина разгромила Корне и вышла в четвертьфинал Бирмингема

Пятая ракетка мирового рейтинга Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в английском Бирмингеме с призовым фондом в 936 тысяч долларов. Посеянная второй Свитолина, получившая "вайлд-кард", за 82 минуты расправилась с 28-летней француженкой Ализе Корне - 6:4, 6:2. 23-летняя украинка взяла три подачи соперницы в матче, не отдав ни одной своей.

Японка Наоми Осака не доиграла второй сет против квалифаера Далилы Якупович из-за травмы мышц живота. Словенская теннисистка выиграла первый сет 6:3 за 40 минут, после чего ее соперница отказалась от продолжения игры. В четвертьфинале Якупович сыграет против словачки Магдалены Рыбариковой, которая обыграла француженку Кристину Младенович - 3:6, 6:2, 6:1 почти за два часа. В прошлом году Рыбарикова дошла до полуфинала Уимблдона.

The grass swing is hotting up!

Birmingham is lap 30/56 on the #RaceToSingapore! pic.twitter.com/l4WqribhQZ

— WTA (@WTA) 20 июня 2018 г.


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