Свитолина разгромила Корне и вышла в четвертьфинал Бирмингема

Пятая ракетка мирового рейтинга Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в английском Бирмингеме с призовым фондом в 936 тысяч долларов. Посеянная второй Свитолина, получившая "вайлд-кард", за 82 минуты расправилась с 28-летней француженкой Ализе Корне - 6:4, 6:2. 23-летняя украинка взяла три подачи соперницы в матче, не отдав ни одной своей.

Японка Наоми Осака не доиграла второй сет против квалифаера Далилы Якупович из-за травмы мышц живота. Словенская теннисистка выиграла первый сет 6:3 за 40 минут, после чего ее соперница отказалась от продолжения игры. В четвертьфинале Якупович сыграет против словачки Магдалены Рыбариковой, которая обыграла француженку Кристину Младенович - 3:6, 6:2, 6:1 почти за два часа. В прошлом году Рыбарикова дошла до полуфинала Уимблдона.