Сборная Украины: Пять медалей на шведских столах

15-17 июня в шведской Эскильстуне состоялся традиционный для каждого четного года чемпионат Европы по настольному хоккею.
 
Главные соревнования сезона собрали около 200 представителей из 16 стран.
Фото Сборная Украины: Пять медалей на шведских столах
Дмитрий ЛИТВИНЮК. Фото: "СЭ" в Украине"
 
Разыгрывались медали в восьми официальных и двух неофициальных категориях. Сборная Украины возвращается домой с 5 медалями, завоеванными в трех разрядах и третьим общекомандным местом в итоговом медальном зачете.
 
Как обычно, основной задел в завоевании драгметаллов создали юниоры.
 
Сначала наша сборная (U-18) стала второй в командном разряде. «Забойщиками» выступили самые юные - 12-летний Евгений Матанцев (Кропивницкий) и 14-летний Алексей Корабель (Ирпень), которых поддержали 18-летний Юрий Шаповаленко (Киев), 17-летний Влад Семенчук (Узин) и 11-летняя Анна Иванцова (Донецк).
 
Феноменальный Матанцев, ставший главным героем турнира для Украины, выиграл серебро в юниорском личном и супер-юниорском (U-13) командном разрядах. 
 
Его почин поддержал земляк - лидер нашей страны по мировому рейтингу - 18-летний Дмитрий Литвинюк из Кропивницкого, выигравший бронзу в юниорской личной категории и вышедший в четвертьфинал основного разряда. Наконец, еще один вундеркинд, Аня Иванцова, второй год подряд увозит с собой бронзовую медаль в супер-юниорской категории (U-13), где успешно сражается со старшими по возрасту… мальчиками! 
 
Эта поездка оказалась возможной благодаря партнерам сборной Украины - компании «КЛО» и «Спорт-Сервис» (официальный представитель бренда Joma в нашей стране), Всеукраинской настольно-хоккейной лиге, а также Киевскому дворцу для детей и юношества, где ежегодно проводятся занятия в секции настольного хоккея
 
Новый набор состоится уже в начале сентября. Ждем всех желающих освоить динамичную развивающую игру, стремительно набирающую популярность во всем мире. А уже в следующем году лучшие игроки страны отправятся на чемпионат мира, право на проведение которого получил Минск.
 
Михаил СПИВАКОВСКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине


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