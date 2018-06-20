Сборная Украины: Пять медалей на шведских столах

15-17 июня в шведской Эскильстуне состоялся традиционный для каждого четного года чемпионат Европы по настольному хоккею.

Главные соревнования сезона собрали около 200 представителей из 16 стран.

Дмитрий ЛИТВИНЮК. Фото: "СЭ" в Украине"

Разыгрывались медали в восьми официальных и двух неофициальных категориях. Сборная Украины возвращается домой с 5 медалями, завоеванными в трех разрядах и третьим общекомандным местом в итоговом медальном зачете.

Как обычно, основной задел в завоевании драгметаллов создали юниоры.

Сначала наша сборная (U-18) стала второй в командном разряде. «Забойщиками» выступили самые юные - 12-летний Евгений Матанцев (Кропивницкий) и 14-летний Алексей Корабель (Ирпень), которых поддержали 18-летний Юрий Шаповаленко (Киев), 17-летний Влад Семенчук (Узин) и 11-летняя Анна Иванцова (Донецк).

Феноменальный Матанцев, ставший главным героем турнира для Украины, выиграл серебро в юниорском личном и супер-юниорском (U-13) командном разрядах.

Его почин поддержал земляк - лидер нашей страны по мировому рейтингу - 18-летний Дмитрий Литвинюк из Кропивницкого, выигравший бронзу в юниорской личной категории и вышедший в четвертьфинал основного разряда. Наконец, еще один вундеркинд, Аня Иванцова, второй год подряд увозит с собой бронзовую медаль в супер-юниорской категории (U-13), где успешно сражается со старшими по возрасту… мальчиками!

Эта поездка оказалась возможной благодаря партнерам сборной Украины - компании «КЛО» и «Спорт-Сервис» (официальный представитель бренда Joma в нашей стране), Всеукраинской настольно-хоккейной лиге, а также Киевскому дворцу для детей и юношества, где ежегодно проводятся занятия в секции настольного хоккея

Новый набор состоится уже в начале сентября. Ждем всех желающих освоить динамичную развивающую игру , стремительно набирающую популярность во всем мире. А уже в следующем году лучшие игроки страны отправятся на чемпионат мира, право на проведение которого получил Минск.