Роналду: Набрали важные очки, сделали шаг вперед

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, гол которого помог чемпионам Европы одержать первую победу на мундиале, поделился впечатлениями от игры.

- Самое главное, что смогли выиграть и набрать три очка. Если бы мы проиграли, то рисковали вылететь. Понимали, что марокканцы будут настроены на борьбу, пойдут в атаку. И они действительно много двигались.

Тем не менее, мне удалось забить мяч, а Португалия получила важные очки. Сделали серьёзный шаг вперёд, и это просто великолепно, - сказал форвард в микст-зоне московского стадиона "Лужники".

Португалия - Марокко 1:0 (1:0)



Голы: Роналду, 4 (1:0)



Португалия: Руй Патрисиу; Пепе; Виллиам Карвалью; Геррейру; Седрик Соареш; Жозе Фонте; Бернарду Силва (Мартиньш, 59); Моутинью (Адриен Силва, 89); Жоау Мариу (Бруну Фернандеш, 70); Роналду; Гонсалу Гуэдеш



Марокко: Мунир; Бенатиа; да Кошта; Дирар; Хакими; Эль-Ахмади (Фажр, 86); Беланда (Карсела-Гонсалес, 75); Буссуфа; Зиеш; Бутаиб (Эль-Кааби, 69); Амрабат



Предупреждения: Адриен Силва, 92 - Бенатиа, 40