Шепелев: Уже хочется вернуться в тренировочный процесс. Футбол
Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев рассказал, как провел отпуск и поделился первыми впечатлениями от старта тренировок.
- Отпуск провел хорошо, был с родителями, с друзьями, дома отметил день рождения. Отдыхал на острове, буквально на час, по пути, заехал в Париж, а все остальное время находился дома.
- Выходных было достаточно?
- Да, уже хочется вернуться в тренировочный процесс, играть и, что самое главное, прогрессировать. Медицинское обследование показало, что ничего лишнего не набрал и могу спокойно тренироваться.
- Как тебе первая тренировка, которая состоялась во вторник?
- Ничего сложного, 20 минут побегали и поиграли в футбол. Дальше уже, думаю, будет посложнее.
- Озвучивались ли уже задачи на сезон?
- Пока нет, но, думаю, потому что еще не все доехали. Все приедут – тогда и скажут.
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