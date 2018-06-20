Шепелев: Уже хочется вернуться в тренировочный процесс. Футбол

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев рассказал, как провел отпуск и поделился первыми впечатлениями от старта тренировок.

- Отпуск провел хорошо, был с родителями, с друзьями, дома отметил день рождения. Отдыхал на острове, буквально на час, по пути, заехал в Париж, а все остальное время находился дома.

- Выходных было достаточно?



- Да, уже хочется вернуться в тренировочный процесс, играть и, что самое главное, прогрессировать. Медицинское обследование показало, что ничего лишнего не набрал и могу спокойно тренироваться.

- Как тебе первая тренировка, которая состоялась во вторник?



- Ничего сложного, 20 минут побегали и поиграли в футбол. Дальше уже, думаю, будет посложнее.

- Озвучивались ли уже задачи на сезон?



- Пока нет, но, думаю, потому что еще не все доехали. Все приедут – тогда и скажут.