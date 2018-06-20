Хоккей на траве: "Сумчанка" продолжает победный марш

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Фото Хоккей на траве: "Сумчанка" продолжает победный марш
Фото: ukrainehockey.org
 
4-й тур
 
Колос (Борисполь) - Динамо (Сумы) - 8:2. Сумчанка - сборная Полтавы - 22:0.
 
Колос - ИФК-СумГУ (Сумы) - 2:1. Сборная Полтавы - Динамо - 4:1.
 
Сумчанка - Колос - 6:1. Колос - сборная Полтавы - 8:2.
 
ИФК-СумГУ - Динамо - 5:0. Сумчанка - ИФК-СумГУ - 9:2.
 
И В Н П М О
 
1. Сумчанка 13 13 0 0 120-8 52
 
2. Колос 12 9 0 3 44-19 39
 
3. ИФК-СумГУ 14 7 0 7 48-36 35
 
4. Сб.Полтавы 14 3 1 10 18-92 24
 
5. Динамо 13 0 1 12 4-80 14
 
Примечание. За победу командам начисляются 4 очка, ничью - 2, поражение - 1, неявку на игру - 0.
 
По-прежнему победным маршем идет многократный и действующий чемпион страны «Сумчанка» (тренер - Светлана Макаева), которая уже обеспечила себе досрочно очередное золото.
 
На вторую позицию вышел серебряный призер предыдущего сезона «Колос» (Николай Шаповал), оттеснив на третью позицию бронзового медалиста ИФК-СумГУ (Наталия Кукарина).
 
Между этими двумя командами, судя по всему, и продолжится спор за вторую ступень пьедестала.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине


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