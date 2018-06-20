Барселона готова продать Гомеша. Футбол

"Барселона" готова продать полузащитника Андре Гомеша летом текущего года за сумму, не меньшую 22-х миллионов евро, сообщает испанская пресса.

Португальский футболист собирается вернуться в состав испанского клуба после отпуска, но, вероятнее всего, будет продан.

По информации El Mundo Deportivo, блауграна готовы рассматривать предложения, но не будут продавать игрока дешевле.

Как известно, Гомеш перешел в "Барселону" летом 2016 года из "Валенсии" за 35 миллионов евро, к которым прилагались солидные бонусы.

По ходу текущего сезона португалец не раз заявлял, что его положение в клубе является ужасным, потому он теряет игровую форму. По этой причине Гомеш не был включен в состав сборной Португалии, которая играет на чемпионате мира.


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