Украина завоевала серебро на чемпионате Европы в командной сабле

Ольга Харлан завоевала свою 19-ю медаль континентальных соревнований

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле в составе лидера команды Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Баскатовой и Елены Ворониной завоевала серебряную медаль чемпионата Европы, который проходит в Сербии.

В финальном поединке наши девушки уступили сборной РоSSии 30:45.

До финала наша команда поэтапно прошла сборные Великобритании (45:27) и Венгрии (45:41), а в полуфинале выиграла у сборной Италии (45:42).

Для Ольги Харлан это 19-я медаль чемпионатов Европы из которых 12 командных.

Ранее на чемпионате Европы бронзовую медаль завоевал шпажист Богдан Никишин.