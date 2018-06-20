Украина завоевала серебро на чемпионате Европы в командной сабле

Ольга Харлан завоевала свою 19-ю медаль континентальных соревнований

Украина завоевала серебро на чемпионате Европы в командной сабле
Ольга Харлан
Фото: https://www.facebook.com/fencing.ukraine

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле в составе лидера команды Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Баскатовой и Елены Ворониной завоевала серебряную медаль чемпионата Европы, который проходит в Сербии.

В финальном поединке наши девушки уступили сборной РоSSии 30:45.

До финала наша команда поэтапно прошла сборные Великобритании (45:27) и Венгрии (45:41), а в полуфинале выиграла у сборной Италии (45:42).

Для Ольги Харлан это 19-я медаль чемпионатов Европы из которых 12 командных.

Ранее на чемпионате Европы бронзовую медаль завоевал шпажист Богдан Никишин.


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