Украина завоевала серебро на чемпионате Европы в командной сабле
Ольга Харлан завоевала свою 19-ю медаль континентальных соревнований
Женская сборная Украины по фехтованию на сабле в составе лидера команды Ольги Харлан, Алины Комащук, Юлии Баскатовой и Елены Ворониной завоевала серебряную медаль чемпионата Европы, который проходит в Сербии.
В финальном поединке наши девушки уступили сборной РоSSии 30:45.
До финала наша команда поэтапно прошла сборные Великобритании (45:27) и Венгрии (45:41), а в полуфинале выиграла у сборной Италии (45:42).
Для Ольги Харлан это 19-я медаль чемпионатов Европы из которых 12 командных.
Ранее на чемпионате Европы бронзовую медаль завоевал шпажист Богдан Никишин.
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Спорт
20.06.2018 15:16