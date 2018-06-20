НХЛ: Карлссон ждет предложений от Вегаса

По словам Уильяма Карлссона, он еще не начал переговоры о новом контракте с "Вегас Голден Найтс", хотя 1 июля может получить статус ограниченно свободного агента, сообщает официальный сайт лиги.

"Я знаю, что хочу остаться здесь. Надеюсь, что клуб хочет того же, - сказал 25-летний центрфорвард. - Мне нравится в Вегасе, нравится клуб и город. Я хочу быть здесь. Посмотрим, что получится".

Карлссон стал лучшим бомбардиром "Голден Найтс", набрав в 82 играх регулярного чемпионата 78 (43+35) очков. Он играл в тройке с Джонатаном Маршессо и Райлли Смитом. До "Вегаса" Карлссон выступал за "Анахайм Дакс" и "Коламбус Блю Джекетс", провел в этих клубах 183 матча и заработал в них 45 (18+27) баллов.

В 20 поединках розыгрыша Кубка Стэнли Карлссон записал на свой счет 15 (8+7) очков. "Голден Найтс" вышли в финал Кубка Стэнли, где проиграли "Вашингтон Кэпиталз" за пять матчей.


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