Наполи нацелился на голкипера ПСЖ
Итальянский "Наполи" нацелился на вратаря "ПСЖ" Альфонса Ареоля, поскольку проработать вопрос трансфера голкипера просил новый главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти.
Как известно, после ухода из команды Пепе Рейны, который переходит в "Милан" на правах свободного агента, "Наполи" нуждается в первом номере вратарского цеха.
Маттиа Перин, которым интересовался "Наполи", уже присоединилась к "Ювентусу", а Руй Патрисиу и Бернд Лено подписали контракты с другими клубами.
Как утверждает Sky Italia, теперь "Наполи" попытается купить Ареолю. Как известно, "ПСЖ" может подписать экс-голкипера "Юве" Джанлуиджи Буффона, и Ареола окажется в роли дублера.
Предполагается, что чемпионы Лиги 1 запросят за вратаря около 35 миллионов евро.
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20.06.2018 07:51