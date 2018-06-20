Red Bull прекращает сотрудничество с Renault и переходит к Honda

После продолжительного размышления команда Формулы-1 Red Bull приняла решение сменить моториста. Со следующего сезона она будет оснащаться моторами Honda, а не Renault, как в этом и предыдущих сезонах.

Контракт рассчитан на 2019 и 2020 годы — то есть до окончания срока действия нынешнего технического регламента Формулы-1. Команда продолжит выступать под официальным названием Aston Martin Red Bull Racing.

Renault был официальным мотористом австрийской команды с 2007. С этим двигателем команда добилась всех своих успехов в Кубке конструкторов, на нем завоевал все свои титулы Себастьян Феттель. Но в последнее время традиционный моторист перестал приносить победы. И хотя дело, может быть, не только в двигателе, команда решила пойти на эту перемену.

Renault уже выразил надежду, что Red Bull пожалеет о смене поставщика двигателей, и очень скоро...


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