Red Bull прекращает сотрудничество с Renault и переходит к Honda
После продолжительного размышления команда Формулы-1 Red Bull приняла решение сменить моториста. Со следующего сезона она будет оснащаться моторами Honda, а не Renault, как в этом и предыдущих сезонах.
Контракт рассчитан на 2019 и 2020 годы — то есть до окончания срока действия нынешнего технического регламента Формулы-1. Команда продолжит выступать под официальным названием Aston Martin Red Bull Racing.
Renault был официальным мотористом австрийской команды с 2007. С этим двигателем команда добилась всех своих успехов в Кубке конструкторов, на нем завоевал все свои титулы Себастьян Феттель. Но в последнее время традиционный моторист перестал приносить победы. И хотя дело, может быть, не только в двигателе, команда решила пойти на эту перемену.
Renault уже выразил надежду, что Red Bull пожалеет о смене поставщика двигателей, и очень скоро...
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20.06.2018 07:51