Гедес может сменить в Шахтере Тайсона. Футбол

Футболист "Шахтера" и сборной Бразилии Тайсон после ЧМ-2018 может сменить обстановку. Вице-капитан "горняков" дал понять клубу, что готов выслушать другие предложения, чтобый перейти в более престижный чемпионат, информирует UOL Esporte.

Кандидат на замену в случае возможного ухода Тайсона у "Шахтера" уже готов. Это футболист "Палмейраса" Рожер Гедес, который сейчас на правах аренды выступает в "Атлетико Минейро", но практически наверняка там не останется.