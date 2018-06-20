Гедес может сменить в Шахтере Тайсона. Футбол
Футболист "Шахтера" и сборной Бразилии Тайсон после ЧМ-2018 может сменить обстановку. Вице-капитан "горняков" дал понять клубу, что готов выслушать другие предложения, чтобый перейти в более престижный чемпионат, информирует UOL Esporte.
Кандидат на замену в случае возможного ухода Тайсона у "Шахтера" уже готов. Это футболист "Палмейраса" Рожер Гедес, который сейчас на правах аренды выступает в "Атлетико Минейро", но практически наверняка там не останется.
Гедес уже заявил о своем желании переехать в Европу, и приоритетным вариантом является "Шахтер". Над заключением сделки по привлечению лучшего бомбардира чемпионата Бразилии в клубе работают бизнесмен Франк Энуда и спортивный директор "Шахтера" Жозе Боту, который хотел пригласить Гедеса, когда еще работал в "Бенфике".
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