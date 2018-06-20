Боруссия отказалась от покупки Батшуайи. Футбол

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи, который последние полгода провёл в Дортмунде, возвращается на Туманный Альбион.

По информации издания Bild, руководство "Боруссии" было не прочь выкупить контракт 24-летнего бельгийца конголезского происхождения. Тем не менее, "шмелей" не устроил трансферный ценник - в Лондоне оценили своего футболиста в 40 миллионов евро.

Напомним, что в первой части минувшего сезона Батшуайи выступал на "Стэмфорд Бридж" - принял участие в 12 встречах Премьер-лиги-2017/18 (2 гола, 1 ассист), но зачастую выходил на замену. А в Германии форвард быстро стал игроком основного состава. Правда, успел сыграть лишь в 10 поединках, записав на свой счёт 7 забитых мячей и 1 результативную передачу.




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