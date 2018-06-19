Аргентинский теннисист дисквалифицирован на шесть лет за договорняки

Аргентинский теннисист Николас Кикер был отстранен от соревнований на шесть лет за то, что участвовал в договорных матчах.

Кикер был признан виновным в манипулировании результатами двух поединков серии Challenger в 2015 году. Интересно, что в этот же период он преодолевал квалификацию на Уимблдоне и US Open.

Дисквалификация Кикера началась с 24 мая, когда 25-летний игрок занял 84-е место в мировом рейтинге. Половина наказания условна, и Кикеру также придется заплатить штраф в 25 тысяч долларов.

Наивысшего места в мировом рейтинге ATP аргентинец добился в середине 2017 года, когда занимал 78-е место. Он выиграл десять турниров в одиночном разряде и семь парных титулов на мужских турнирах серии ITF.