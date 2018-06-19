Новостей.COM ⇒
2018-06-19
"Александрия" подписала украинского полузащитника. Футбол
Максим Задерака официально стал игроком «Александрии».
23-летний Задерака стал первым новичком команды Владимира Шарана этим летом.
Максим Задерака. Фото: fco.com.ua
Бывший полузащитник «Стали» будет выступать в составе горожан под номером «94».
Отметим, что Задерака является воспитанником александрийского футбола, ведь в 2009 году начинал свою профессиональную карьеру в клубе «Аметист», после чего пополнил ряды «Металлурга» Донецк.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Пекерман: В меньшинстве сложно было забить Японии
19.06.2018 17:36
19.06.2018 17:36
Салах выйдет с первых минут на матч против РоSSии »»
19.06.2018 17:36
19.06.2018 17:36
←+Ctrl+→