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"Александрия" подписала украинского полузащитника. Футбол Максим Задерака официально стал игроком «Александрии». 23-летний Задерака стал первым новичком команды Владимира Шарана этим летом. Максим Задерака. Фото: fco.com.ua Бывший полузащитник «Стали» будет выступать в составе горожан под номером «94». Отметим, что Задерака является воспитанником александрийского футбола , ведь в 2009 году начинал свою профессиональную карьеру в клубе «Аметист», после чего пополнил ряды «Металлурга» Донецк. fco.com.ua

Спорт-Экспресс

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