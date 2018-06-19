"Александрия" подписала украинского полузащитника. Футбол

Максим Задерака официально стал игроком «Александрии».
 
23-летний Задерака стал первым новичком команды Владимира Шарана этим летом.
Фото "Александрия" подписала украинского полузащитника
Максим Задерака. Фото: fco.com.ua
 
Бывший полузащитник «Стали» будет выступать в составе горожан под номером «94».
 
Отметим, что Задерака является воспитанником александрийского футбола, ведь в 2009 году начинал свою профессиональную карьеру в клубе «Аметист», после чего пополнил ряды «Металлурга» Донецк.
 


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