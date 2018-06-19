Япония в большинстве обыгрывает Колумбию. Футбол
Сборная Японии с победы стартовала в групповом турнире ЧМ по футболу 2018, достаточно неожиданно переиграв колумбийцев - 2:1.
Ключевой момент в этой встрече произошел уже на четвертой минуте, когда провал колумбийцев привел к выходу один на один. И если с первым ударом Оспина справился, то летевший в пустые ворота после добивания мяч остановил рукой Карлос Санчес. Словенский арбитр Скомина назначил пенальти и оставил сборную Колумбии в меньшинстве.
К чести колумбийцев, в такой непростой ситуации они взвинтили сумасшедший темп и предприняли отчаянную попытку сравнять счет. Которая увенчалась успехом незадолго до перерыва. Да, фол на Фалькао выглядел сомнительно, но Кинтеро сотворил затем шедевр, пробив над подпрыгнувшей японской "стенкой" - точно в ближний нижний угол. Система видеогол зафиксировала, что мяч полностью пересек линию ворот.
Перерыв явно пошел на пользу сборной Японии, которая во втором тайме уже не позволяла сопернику разгуляться в атаке и, напротив, раз за разом создавала моменты у ворот Оспины. Какое-то время голкипер спасал колумбийцев, но и он ничего не смог поделать на 73-й минуте, когда Осако головой переправил мяч в ворота.
Вырвать ничью "на зубах" Колумбия не смогла, хотя концовку матча провела с ударным атакующим трио Хамес - Фалькао - Бакка. Но самоотверженная игра японцев позволила им сохранить победный счет.
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