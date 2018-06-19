В Тернопольской области болельщик избил футболиста во время матча, но получил отпор от других игроков

Фанат госпитализирован с многочисленными травмами.

?В Тернопольской области болельщик избил футболиста во время матча, но получил отпор от других игроков
Архивное фото
Фото: pbs.org

В Тернопольской области болельщик сельской футбольной команды во время игры избил игрока, но получил отпор от других членов команды и сам попал в больницу.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"На территории футбольного стадиона произошла драка с участием одного из фанатов и футболистов. В результате конфликта местный житель 1990 года рождения госпитализирован с многочисленными травмами", - говорится в сообщении.

Матч проходил между командами сел Новоселка и Хоросткова.

"Одному из фанатов не понравилась манера игры игрока. 28-летний парень выбежал на поле и решил проучить футболиста. Сначала начал дергать, а затем - ударил. За товарища сразу вступились другие игроки из команды. В результате футбольный матч остановили из-за нарушения общественного спокойствия и порядка. Все дебоширы написали заявления в полицию, один госпитализирован в медучреждение", - отметили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 часть (хулиганство) грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц.

Напомним, в феврале из-за нападения на полицейских в Одессе задержали четырех болельщиков ФК "Карпаты".


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