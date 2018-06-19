Саутгейт: Гол Туниса стал для нас настоящим ударом молнии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал минимальную победу над Тунисом (2:1).

"Гол Туниса стал для нас настоящим ударом молнии, - признался коуч в интервью пресс-службе ФИФА. - Но я считаю, что мы отлично справились и доминировали затем во втором тайме. Мы давили и были терпеливы в ожидании шансов. Ведь мы уже видели на этом турнире, как более скромные команды успешно сдерживали более сильных. Сегодня мы были вознаграждены за работу".

Справедливым результат встречи считает и автор дубля Гарри Кейн: "Думаю, мы сыграли хорошо. Да, были нервы, было лишнее волнение, но мы быстро почувствовали игру. Когда счет сравнялся, кое-что изменилось. Часто бывает, что такие эпизоды мешают, но именно поэтому мы и работали на поле все 90 с лишним минут".

Тунис - Англия - 1:2 (1:1)
Голы: Кейн Г., 11 (0:1); Сасси, 35 (пенальти) (1:1); Кейн Г., 90 (1:2)


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