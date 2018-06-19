Спортдиректор Вереса: Гоменюк конспектировал чуть ли не все занятия. Футбол
Спортивный директор "Вереса" Орест Баль высоко оценивает тренерские перспективы экс-форварда сборной Украины Владимира Гоменюка, который в 32 года возглавил ровенскую команду.
- Мы уже ведём переговоры со многими футболистами. Что было сложно раньше? Каждый игрок спрашивал, кто же главный тренер. После назначения Владимира Гоменюка этот процесс стал легче. Должны выполнить задачу - выйти из второй лиги в первую.
У Гоменюка есть целеустремленность и взвешенность. Перед каждым шагом он очень хорошо думает. Он работал со многими квалифицированными тренерами, взял у них много. Знаю, что Володя конспектировал чуть ли не все занятия. Плюс я и другие тренеры ему поможем. Поэтому убежден, что всё у него получится, - приводит слова Баля клубная пресс-служба.
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19.06.2018 14:34