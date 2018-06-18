Определились все 16 участников Евролиги будущего сезона

Мюнхенская "Бавария" стала 16-й и последней командой, которая забронировала билет в Евролигу в следующем сезоне. Мюнхенцы выиграли чемпионат немецкой баскетбольной бундеслиги, подтвердив свое место в сильнейшем баскетбольном клубном турнире Европы.

Как и в этом сезоне, Евролига будет состоять из 16 команд, 11 из которых имеют действующий десятилетний контракт с Euroleague Basketball company, гарантируя свое место в турнире независимо от их места в национальных чемпионатах. Это испанские гранды "Реал", "Барселона" и "Баскония", греческие - "Олимпиакос" и "Панатинаикос", московский ЦСКА, итальянский "Армани Милано", "Маккаби" Тель-Авив , турецкие "Фенербахче" и "Анадолу Эфес", а также "Жальгирис".

Помимо "Баварии" место в Евролиге заработали еще четыре команды, в том числе: турецкий "Дарюшшафака" - победители Еврокубка, черногорская "Будучность" - чемпион Адриатической лиги, "Гран-Канария" - полуфиналист испанской лиги и финалист Лиги ВТБ - "Химки".