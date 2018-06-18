Определились все 16 участников Евролиги будущего сезона
Мюнхенская "Бавария" стала 16-й и последней командой, которая забронировала билет в Евролигу в следующем сезоне. Мюнхенцы выиграли чемпионат немецкой баскетбольной бундеслиги, подтвердив свое место в сильнейшем баскетбольном клубном турнире Европы.
Как и в этом сезоне, Евролига будет состоять из 16 команд, 11 из которых имеют действующий десятилетний контракт с Euroleague Basketball company, гарантируя свое место в турнире независимо от их места в национальных чемпионатах. Это испанские гранды "Реал", "Барселона" и "Баскония", греческие - "Олимпиакос" и "Панатинаикос", московский ЦСКА, итальянский "Армани Милано", "Маккаби" Тель-Авив , турецкие "Фенербахче" и "Анадолу Эфес", а также "Жальгирис".
Помимо "Баварии" место в Евролиге заработали еще четыре команды, в том числе: турецкий "Дарюшшафака" - победители Еврокубка, черногорская "Будучность" - чемпион Адриатической лиги, "Гран-Канария" - полуфиналист испанской лиги и финалист Лиги ВТБ - "Химки".
Евролига будет иметь тот же формат, что и в прошлом сезоне, с регулярным чемпионатом, в котором 16 команд сначала сыграют друг с другом в домашних и выездных матчах, а затем восьмерка лучших в плей-офф до трех побед определят участников "Финала четырех". Чемпион из четверки лучших определится в Испании на арене "Fernando Buesa Arena" в Витории-Гастейз в мае 2018 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.