ЧМ 2018: Бельгия не оставила шансов Панаме. Футбол

В Сочи обошлось без сенсаций - Бельгия на классе обыграла Панаму. Преимущество парней Роберто Мартинеса было подавляющим. Речь идёт и о контроле мяча, и о движении, и об отличном взаимопонимании. Канальщики должны благодарить своего вратаря, что в первом тайме отстояли 0:0.

Но чуда не произошло - после перерыва европейцы наколотили заслуженные три мяча. Номинальные хозяева забили "из раздевалки" - на 47-й минуте борьба Эскобара и Азара привела к тому, что мяч оказался у Мертенса. Хавбек "Наполи" без особых раздумий нанёс удар с лёту. "Круглый" нырнул прямо под дальнюю штангу.

Второй гол тоже должен понравиться футбольным гурманам. Де Брюйне, получив пас от Азара, набросил на дальний угол, где Лукаку, оторвавшись от Дэвиса, в падении отправил мяч в сетку ворот.

Команда Эрнана Гомеса, оглядываясь на негативный счёт, с шашками наголо побежала в атаку. Как и полагается, дебютант ЧМ попал в плен. Бельгийцы организовали образцово-показательную контратаку. Всё начал Де Брюйне, который обокрал соперника и выдал пас на ход Азару. Хавбек промчал вплоть до чужой штрафной, после чего не пожадничал и вывел на ударную позицию Лукаку. Форвард МЮ мастерски подсёк мяч над кипером.

3:0 - вторая крупная победа на нынешнем мундиале.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа G.

"сб. Бельгии" - "сб. Панамы" 3:0 (0:0)



Голы: Мертенс Д., 47 (1:0); Лукаку Р., 69 (2:0); Лукаку Р., 75 (3:0)



"сб. Бельгии": Куртуа; Алдервейрелд; Вертонген; Менье; Боята; Феррейра-Карраско (Дембеле, 74); Мертенс Д. (Азар Т., 83); де Брюйне; Витсель (Шадли Н., 90); Азар Э.; Лукаку Р.



"сб. Панамы": Пенедо; Мурильо М.; Торрес Р.; Эскобар; Дэвис Э.; Барсенас (Диас, 63); Луис Родригес (Торрес Г., 63); Купер А.; Годой; Гомес Г.; Перес (Техада, 73)



Предупреждения: Менье, 14; Вертонген, 59; де Брюйне, 88 - Дэвис Э., 18; Барсенас, 45; Купер А., 49; Мурильо М., 51; Годой, 57