УХЛ: самая красивая шайба минувшего сезона

УХЛ вспоминает лучшие моменты минувшего сезона. Период летнего межсезонья – самое лучшее время для того, чтобы вспоминать достижения и самые яркие события прошедшего сезона. Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти лучшие видео-моменты сезона 17/18.

Видео №1 - сумасшедшая шайба форварда дончан Виталия Ляльки

Этот гол можно смело называть одним из самых красивых в сезоне 17/18.

Стоит отметить, что именно эта шайба стала лучшей, по мнению болельщиков, в январе, а само видео на Youtube-канале УХЛ набрало свыше 10 000 просмотров.

Напомним, что Виталий Лялька стал самым полезным игроком плей-офф УХЛ, набрав 20 (6+14) очков в 8-ми матчах второго этапа чемпионата. В "регулярке" форвард смог заработать 58 (33+25) результативных балла, а также отметится рекордной 18-матчевой результативной серией.