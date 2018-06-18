ЧМ-2018: Швеция благодаря VAR-пенальти победила Южную Корею. Футбол

Игровой день на ЧМ-2018 открывали команды группы F - Швеция и Южная Корея. Футболисты сразу взяли стремительный темп, что повлекло за собой немалое количество фолов - никто не хотел уступать. А вот с голевыми моментами было не так продуктивно.

Наиболее реальный момент возник у шведов. После перепасовки в штрафной Берга вывели на удар с нескольких метров. Голкипер Кореи Чо Хену проявил недюжинную реакцию и парировал ногой выстрел форварда. Были у Берга и другие возможности в первой тайме (хоть и не такие явные) - счет все же открыть не удалось.

Команда Южной Кореи сохранила паритет на табло, но не свой первоначальный состав. В игровом моменте защитник Пак Чухо потянулся за мячом, но повредил заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле, сдерживая слезы.

Этот момент оказал на игру куда большее влияние, чем можно было подумать. Уже во втором тайме сменивший травмированного партнера Ким Мину попытался сыграть в штрафной подкатом против Классона, но сыграть в мяч не успел, завалив соперника. Рефери Агилар поначалу оставил эпизод без оценки, но затем ему поступил сигнал от VAR-судей. Пересмотрев повтор, арбитр принял решение поставить пенальти, который уверенно реализовал Гранквист - 1:0.

У корейцев оставалась половина тайма, чтобы хотя бы сравнять счет. Лучший (и вроде как единственный) шанс возник на 91-й минуте, когда Хичхану сбросили на 11 метров под удар головой. Нападающий азиатской команды в левый угол не попал...

Ставка шведов на надежную игру в обороне продолжает работать - команда Янне Андерссон побеждает и без Златана. Шансов на выход из группы стало гораздо больше!

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа F.

Швеция - Южная Корея 1:0 (0:0)



Голы: Гранквист, 65 (пенальти) (1:0)



Швеция: Ольсен Р.; Янссон; Аугустинссон; Лустиг; Гранквист; Ларссон (Свенссон, 81); Классон; Форсберг; Экдаль (Хильемарк, 71); Тойвонен (Телин, 77); Берг



Южная Корея: Чо Хёну; Пак Чухо (Ким Мину, 28); Ким Ёнгвон; Чан Хёнсу; Ли Ён; Ки Сонъён; Ли Джэсон; Ку Джачхоль (Ли Сыну, 72); Сон Хынмин; Хван Хичхан; Ким Синук (Чон Уён, 66)



Предупреждения: Классон, 61 - Ким Синук, 12; Хван Хичхан, 55

фото - FIFA