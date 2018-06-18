Рекордная беспроигрышная серия ХК Донбасс

Знаете ли вы, какой из клубов УХЛ установил рекорд по количеству беспроигрышных матчей подряд? Таким рекордом смог отличиться действующий чемпион Украины – "Донбасс", который не терял очки 37 поединков кряду.

О рекорде сезона 10/11 заговорили, когда "Донбасс" выиграл около 18 матчей подряд, и до клубного рекорда оставалось всего 10 игр. А когда счёт беспроигрышных поединков перевалил за рекордные 28 матчей, то всем оставалось только считать на сколько ещё хватит напора и огня в глазах донецких игроков. Рекордная серия (причем рекордная она для всего украинского хоккея в принципе) продлилась до 37 матчей, когда "Белому Барсу" в нелёгком поединке удалось впервые в сезоне нанести поражение "Донбассу". А сразу после этого дончане ещё раз потеряли очки – на этот раз в матче с "Кременчуком", в котором донецкий клуб выиграл в серии послематчевых бросков.

Стоит отметить, что в плей-офф дончане потерпели всего одно поражение – сначала с сухим счётом в серии донецкий клуб обыграл МХК "Динамо" в полуфинальных поединках, а потом со счетом в серии 4:1 вырвал победу у кременчужан, завоевав таким образом золотые медали чемпионата.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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