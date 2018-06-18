Швейцарские болельщики едва не попали в "ДНР" по дороге на ЧМ-2018. Футбол

Всему виной - навигатор

Фото: facebook.com/dombrovskaya.volonter

Группа швейцарских болельщиков едва не попала на линию фронта на Донбассе, добираясь на матч своей команды в Ростов-на-Дону.

Об этом рассказала в своем фейсбуке волонтер Анна Домбровская.

"Сегодня вечером группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины", - написала волонтер.

"Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!".

Фото: facebook.com/dombrovskaya.volonter

"Вот любопытно, а при пересечении границы Украины или на блокпостах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки? У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в РоSSию на Чемпионат мира по футболу 2018!".