Швейцарские болельщики едва не попали в "ДНР" по дороге на ЧМ-2018. Футбол
Всему виной - навигатор
Группа швейцарских болельщиков едва не попала на линию фронта на Донбассе, добираясь на матч своей команды в Ростов-на-Дону.
Об этом рассказала в своем фейсбуке волонтер Анна Домбровская.
"Сегодня вечером группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения ООС на востоке Украины", - написала волонтер.
"Болельщики ехали на матч Бразилия - Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!".
"Вот любопытно, а при пересечении границы Украины или на блокпостах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки? У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в РоSSию на Чемпионат мира по футболу 2018!".
Напомним, 17 июня сборная Швейцарии свой стартовый матч в Группе Е сыграла вничью с командой Бразилии 1:1.
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