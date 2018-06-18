Рекордный прыжок Магучих

Прыжки в высоту остаются едва ли последним видом в богатой программе Королевы спорта, где представители Украины умудряются традиционно, что называется, держать марку.

В Луцке Ярослава МАГУЧИХ установила и личное достижение, и юниорский рекорд Украины. Фото: Из личного архива Ярославы Магучих

Причем, если три-четыре года назад главные успехи связывались с именами Богдана Бондаренко и Андрея Проценко, то затем пальму первенства у них уверенно перехватили девушки. Чего стоят фееричные полеты на различных соревнованиях одной только Юлии Левченко!

Хотя нынешнему лидеру в сборной отечественных высотников всего-то 20 лет, ей уже подрастает достойная смена. Впрочем, это неверное сравнение - скорее, еще одна серьезная конкурентка. Речь идет о 17-летней Ярославе Магучих.

В минувшем сезоне эта юная красавица уже заставила обратить на себя всеобщее внимание, когда стала победительницей чемпионата мира U-18 в Найроби с результатом 1.92. А нынешний летний сезон Магучих начала с повторения рекорда Украины среди спортсменок в возрасте до 18 лет. На юношеском чемпионате страны в Луцке ее победа, в принципе, читалась априори. Однако с каким именно показателем - можно было только догадываться. Оказалось же - с рекордным…

Забавным выглядит тот факт, что на штурм высоты 1.93 юная прыгунья пошла с твердой уверенностью в замахе на другой рекорд - личный «персонал бест» в карьере. О повторе лучшего результата Украины в категории до 18 лет Ярослава узнала уже после завершения выступлений. Поэтому, естественно, обрадовалась еще больше. Хотя, по ее же словам, она была готова бороться за победу именно с рекордным показателем. И в прыжковый сектор в Луцке вышла как раз с этой задачей. Соответственно, если первая попытка на 1.93 была лишь весьма близкой к успеху, то вторая - уже триумфальной.

Таким образом, в текущем сезоне Магучих выдала третий результат в Украине и, в принципе, могла бы побороться за место в национальной сборной, которой предстоит выступить на чемпионате Европы в Берлине. Однако юная спортсменка рассудила вполне рационально, заявив об отказе конкуренции с более взрослыми. Ее главные старты - юношеское континентальное первенство 5-8 июля в венгерском Дьере, а также октябрьские Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. Что ж, как говорится, всему свое время…

А вот другие наши лидеры - та же Юлия Левченко и Ирина Геращенко - параллельно выступили на международном турнире в немецком Тюбингене. И, признаться, несколько озадачили. Да, Левченко в итоге стала победительницей, но всего-то с результатом 1.92, а Геращенко и вовсе осилила только предельно скромные 1.80. По сравнению с показателем Магучих - не густо.

Отсюда вопрос: правильно ли сформировала план подготовки обеих спортсменок их наставница Ирина Пустовойт и ее советчики, сделав ставку сначала на затянувшийся зарубежный сбор, а затем целую серию частых выступлений в зарубежных же турнирах? Глядя на нынешние прыжки в Германии той же Геращенко - какие-то слишком уж тяжелые и напрочь лишенные полетности, выбранный вариант выглядит сомнительно…