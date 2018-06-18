Рекордный прыжок Магучих

Прыжки в высоту остаются едва ли последним видом в богатой программе Королевы спорта, где представители Украины умудряются традиционно, что называется, держать марку.
 
Фото Рекордный прыжок Магучих
В Луцке Ярослава МАГУЧИХ установила и личное достижение, и юниорский рекорд Украины. Фото: Из личного архива Ярославы Магучих
Причем, если три-четыре года назад главные успехи связывались с именами Богдана Бондаренко и Андрея Проценко, то затем пальму первенства у них уверенно перехватили девушки. Чего стоят фееричные полеты на различных соревнованиях одной только Юлии Левченко! 
 
Хотя нынешнему лидеру в сборной отечественных высотников всего-то 20 лет, ей уже подрастает достойная смена. Впрочем, это неверное сравнение - скорее, еще одна серьезная конкурентка. Речь идет о 17-летней Ярославе Магучих.
 
В минувшем сезоне эта юная красавица уже заставила обратить на себя всеобщее внимание, когда стала победительницей чемпионата мира U-18 в Найроби с результатом 1.92. А нынешний летний сезон Магучих начала с повторения рекорда Украины среди спортсменок в возрасте до 18 лет. На юношеском чемпионате страны в Луцке ее победа, в принципе, читалась априори. Однако с каким именно показателем - можно было только догадываться. Оказалось же - с рекордным… 
 
Забавным выглядит тот факт, что на штурм высоты 1.93 юная прыгунья пошла с твердой уверенностью в замахе на другой рекорд - личный «персонал бест» в карьере. О повторе лучшего результата Украины в категории до 18 лет Ярослава узнала уже после завершения выступлений. Поэтому, естественно, обрадовалась еще больше. Хотя, по ее же словам, она была готова бороться за победу именно с рекордным показателем. И в прыжковый сектор в Луцке вышла как раз с этой задачей. Соответственно, если первая попытка на 1.93 была лишь весьма близкой к успеху, то вторая - уже триумфальной. 
 
Таким образом, в текущем сезоне Магучих выдала третий результат в Украине и, в принципе, могла бы побороться за место в национальной сборной, которой предстоит выступить на чемпионате Европы в Берлине. Однако юная спортсменка рассудила вполне рационально, заявив об отказе конкуренции с более взрослыми. Ее главные старты - юношеское континентальное первенство 5-8 июля в венгерском Дьере, а также октябрьские Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. Что ж, как говорится, всему свое время…
 
А вот другие наши лидеры - та же Юлия Левченко и Ирина Геращенко - параллельно выступили на международном турнире в немецком Тюбингене. И, признаться, несколько озадачили. Да, Левченко в итоге стала победительницей, но всего-то с результатом 1.92, а Геращенко и вовсе осилила только предельно скромные 1.80. По сравнению с показателем Магучих - не густо.
 
Отсюда вопрос: правильно ли сформировала план подготовки обеих спортсменок их наставница Ирина Пустовойт и ее советчики, сделав ставку сначала на затянувшийся зарубежный сбор, а затем целую серию частых выступлений в зарубежных же турнирах? Глядя на нынешние прыжки в Германии той же Геращенко - какие-то слишком уж тяжелые и напрочь лишенные полетности, выбранный вариант выглядит сомнительно…
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Надаль может пропустить УимблдонНадаль может пропустить Уимблдон
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. ФутболФорвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол
У Атлетико Минейро последний шанс перебить заявку Шахтера по Гедешу. ФутболУ Атлетико Минейро последний шанс перебить заявку Шахтера по Гедешу. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Дуглас Коста - рекордный исходящий трансфер БаварииДуглас Коста - рекордный исходящий трансфер Баварии
Зальцбург громит Штурм и завоевывает рекордный титулЗальцбург громит Штурм и завоевывает рекордный титул
Официально: Тоттенхэм сделал рекордный трансферОфициально: Тоттенхэм сделал рекордный трансфер
В американском футболе рекордный трансфер: смешные 1,6 миллиона долларовВ американском футболе рекордный трансфер: смешные 1,6 миллиона долларов
Мадридский ФК «Реал» может заключить рекордный контракт со спонсоромМадридский ФК «Реал» может заключить рекордный контракт со спонсором
Конте рекордный третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ. ФутболКонте рекордный третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ. Футбол
В честь украинца Радивилова назван гимнастический прыжокВ честь украинца Радивилова назван гимнастический прыжок
Джокович выиграл 30-й рекордный МастерсДжокович выиграл 30-й рекордный Мастерс
Боец Макгрегор заработал рекордный в истории UFC гонорарБоец Макгрегор заработал рекордный в истории UFC гонорар
"Барселона" подпишет рекордный контракт с Qatar Airwaуs. Футбол"Барселона" подпишет рекордный контракт с Qatar Airwaуs. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости