Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Артем Далакян одержал досрочную победу

Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Фото: boxingscene.com

Вчера прошел бой за звание чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA.

Украинец Артем Далакян одержал досрочную победу над тайванцем Сиричаем Тайеном, защитив титул чемпиона.

Уроженец Баку трижды отправлял своего соперника в нокдаун. В результате бой завершился в восьмом раунде техническим нокаутом.

Отметим, это была первая защита Артема Далакяна и состоялась она в Киеве. Специально на этот бой был приглашен легендарный анонсер Майкл Баффер.


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