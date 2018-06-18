Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Артем Далакян одержал досрочную победу
Вчера прошел бой за звание чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA.
Украинец Артем Далакян одержал досрочную победу над тайванцем Сиричаем Тайеном, защитив титул чемпиона.
Уроженец Баку трижды отправлял своего соперника в нокдаун. В результате бой завершился в восьмом раунде техническим нокаутом.
Отметим, это была первая защита Артема Далакяна и состоялась она в Киеве. Специально на этот бой был приглашен легендарный анонсер Майкл Баффер.
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