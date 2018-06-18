Алейников: Советую Головину быстрее выучить итальянский. Футбол

Бывший футболист "Ювентуса" Сергей Алейников считает, что Александру Головину потребуется время для адаптации в туринском клубе. Напомним, что сейчас итальянцы ведут переговоры о трансфере полузащитника из ЦСКА.

"У Головина есть талант, чтобы заиграть в топ-клубе, но этого может быть недостаточно, - цитирует Алейникова Gazzetta dello Sport. - Он отлично сыграл против Саудовской Аравии, но перед тем как выдавать ему авансы, нужно увидеть Головина в деле против более сильной команды.

У Александра есть все для успеха, но нужно учитывать факторы, которые позволят ему раскрыться в Серии А. Ему придется потратить некоторое время на адаптацию к новым условиям. Не нужно будет судить его по первым месяцам в Италии, ведь даже у Мишеля Платини были проблемы после перехода в "Ювентус".

У "Ювентуса" в центре поля уже есть Миралем Пьянич, но Головин одинаково хорош в атаке и в защите, поэтому обязательно поможет команде.

Какой совет я бы дал Головину? Быстрее выучить итальянский и быть поосторожней с местными журналистами".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
Надаль может пропустить УимблдонНадаль может пропустить Уимблдон
Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. ФутболФорвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол
Пике получил травму на тренировке сборной Испании. ФутболПике получил травму на тренировке сборной Испании. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
ЧМ-2018: Швеция благодаря VAR-пенальти победила Южную Корею. ФутболЧМ-2018: Швеция благодаря VAR-пенальти победила Южную Корею. Футбол
Швейцарские болельщики едва не попали в "ДНР" по дороге на ЧМ-2018. ФутболШвейцарские болельщики едва не попали в "ДНР" по дороге на ЧМ-2018. Футбол
Рафаэль Маркес - 3-й игрок в истории футбола, сыгравший на пяти ЧМРафаэль Маркес - 3-й игрок в истории футбола, сыгравший на пяти ЧМ
Черноморец представил нового главного тренера. ФутболЧерноморец представил нового главного тренера. Футбол
Андре Силва: Для меня честь играть рядом с Криштиану. ФутболАндре Силва: Для меня честь играть рядом с Криштиану. Футбол
Никита Каменюка продлил контракт с Зарей. ФутболНикита Каменюка продлил контракт с Зарей. Футбол
Для Льюиса Хэмилтона Формула-1 - каменный век. ФутболДля Льюиса Хэмилтона Формула-1 - каменный век. Футбол
Суркис: Португалия - команда одного футболиста. Но футболиста гениальногоСуркис: Португалия - команда одного футболиста. Но футболиста гениального
Йоахим Лев: Мы разочарованы поражением от Мексики. ФутболЙоахим Лев: Мы разочарованы поражением от Мексики. Футбол
ЧМ-2018: Бразилия не смогла обыграть Швейцарию. ФутболЧМ-2018: Бразилия не смогла обыграть Швейцарию. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости