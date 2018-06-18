Алейников: Советую Головину быстрее выучить итальянский. Футбол
Бывший футболист "Ювентуса" Сергей Алейников считает, что Александру Головину потребуется время для адаптации в туринском клубе. Напомним, что сейчас итальянцы ведут переговоры о трансфере полузащитника из ЦСКА.
"У Головина есть талант, чтобы заиграть в топ-клубе, но этого может быть недостаточно, - цитирует Алейникова Gazzetta dello Sport. - Он отлично сыграл против Саудовской Аравии, но перед тем как выдавать ему авансы, нужно увидеть Головина в деле против более сильной команды.
У Александра есть все для успеха, но нужно учитывать факторы, которые позволят ему раскрыться в Серии А. Ему придется потратить некоторое время на адаптацию к новым условиям. Не нужно будет судить его по первым месяцам в Италии, ведь даже у Мишеля Платини были проблемы после перехода в "Ювентус".
У "Ювентуса" в центре поля уже есть Миралем Пьянич, но Головин одинаково хорош в атаке и в защите, поэтому обязательно поможет команде.
Какой совет я бы дал Головину? Быстрее выучить итальянский и быть поосторожней с местными журналистами".
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