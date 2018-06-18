Рафаэль Маркес - 3-й игрок в истории футбола, сыгравший на пяти ЧМ

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес вышел на замену во втором тайме матча ЧМ-2018 против сборной Германии (1:0). Таким образом, для 39-летнего игрока этот чемпионат мира стал пятым в карьере.

До вчерашнего дня только два футболиста принимали участие в пяти чемпионатах мира за карьеру — немецкий полузащитник Лотар Маттеус и мексиканский вратарь Антонио Карбахаль.

"Это, наверняка, будет мой последний чемпионат мира, так что я счастлив, что он так для меня начался, - сказал Маркес после завершения поединка. - Конечно, личные рекорды — это здорово, но важнее вписать имя команды в историю на этом турнире. Я старался не думать, что это мой пятый чемпионат мира, я думал, как помочь команде.

Это очень важный триумф для нашей сборной, историческая победа. Но надо идти шаг за шагом и готовиться к следующим играм. Мы хотим стать первыми в нашей группе, но понимаем, что просто нам не будет".