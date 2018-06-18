Усик и Гассиев будут драться в Москве, - СМИ

Бой состоится 21 июля

Усик и Гассиев будут драться в Москве, - СМИ
Александр Усик и Мурат Гассиев
Фото: sportarena

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе, украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и чемпионом мира по версиям IBF и WBA Super, россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) пройдет в Москве на арене "Олимпийский".

"Суперсерия будет в Москве 21 июля, это будет старт Международного дня бокса", - приводит слова генерального секретаря Федерации бокса РоSSии Умара Кремлева информационное агентство ТАСС.

Изначально бой должен был состояться 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но был перенесен из-за травмы украинца.

Ранее Александр Усик заявил, что ему как боксеру без разницы, где боксировать.

В свою очередь, появилась информация, что РоSSия хочет перекупить право провести финал WBSS Усик – Гассиев.


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