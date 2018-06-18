Черноморец представил нового главного тренера. Футбол

Сегодня «Черноморец» после непродолжительного отпуска собрался на тренировочной базе в Совиньоне. Прошло общее собрание команды, на котором генеральный директор клуба Анатолий Мисюра представил нового главного тренера Ангела Червенкова. Болгарскому специалисту будут помогать Владимир Пятенко, Роман Чуприна и Владимир Тыменко.

Анатолий Николаевич озвучил задание на новый сезон: «Переход в первую лигу позволит нам переформатироваться, укрепить состав новыми исполнителями, дать еще больше шансов молодым перспективным футболистам, за которыми будущее. Конечная цель — по итогам чемпионата вернуться в премьер-лигу».

Ангел Червенков представил в общих чертах план подготовки к официальным играм: «Нам предстоит непростой период работы. Задача — создание боевой амбициозной команды, которая смотрит в будущее. У каждого футболиста есть шанс. Меня не интересует возраст игрока, а только то, что он умеет делать на поле. Доверие, взаимопомощь и профессионализм — на этом будут строиться отношения в нашем коллективе!».


Terrikon со ссылкой на ФК "Черноморец"


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