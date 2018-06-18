Андре Силва: Для меня честь играть рядом с Криштиану. Футбол
Нападающий сборной Португалии Андре Силва поделился мнением о будущем поединке своей команды с Марокко на ЧМ-2018.
«Мы стараемся каждый раз доказывать, что Португалия – хорошая команда. У нас уже есть большие успехи, я счастлив находиться здесь, играть в этой сборной.
Марокко проиграло первый матч, но такое случается. Сейчас они будут настраиваться на победу. Они уже привыкли играть с европейскими командами, потому что многие их футболисты играют в Европе. Это будет сложный матч, но мы надеемся, что сможем выиграть и выйти из группы. Но какие-то выводы можно делать только после финального свистка.
Роналду? Играть рядом с Криштиану – это честь. Он – лучший игрок мира. Его передачи облегчают жизнь многим игрокам», — сказал Силва на пресс-конференции.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
18.06.2018 11:16
18.06.2018 11:17