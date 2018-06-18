Андре Силва: Для меня честь играть рядом с Криштиану. Футбол

Нападающий сборной Португалии Андре Силва поделился мнением о будущем поединке своей команды с Марокко на ЧМ-2018.

«Мы стараемся каждый раз доказывать, что Португалия – хорошая команда. У нас уже есть большие успехи, я счастлив находиться здесь, играть в этой сборной.

Марокко проиграло первый матч, но такое случается. Сейчас они будут настраиваться на победу. Они уже привыкли играть с европейскими командами, потому что многие их футболисты играют в Европе. Это будет сложный матч, но мы надеемся, что сможем выиграть и выйти из группы. Но какие-то выводы можно делать только после финального свистка.

Роналду? Играть рядом с Криштиану – это честь. Он – лучший игрок мира. Его передачи облегчают жизнь многим игрокам», — сказал Силва на пресс-конференции.