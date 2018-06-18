Никита Каменюка продлил контракт с Зарей. Футбол

Многолетний капитан луганской «Зари» Никита Каменюка сегодня продлил контракт со своим клубом, сообщает пресс-служба луганчан.

Напомним, что последние полгода футболист находился в аренде в составе «Вереса», проведя на поле 8 игр. Срок аренды подошёл к концу, и Никита вернулся в расположение «Зари». Новое соглашение между футболистом и луганским клубом рассчитано на два года.

Никита Каменюка является многолетним капитаном «Зари» и лидером по проведённым матчам в составе команды. В футболке «чёрно-белых» он провёл более 300 поединков.

«Искренне поздравляем Никиту с пролонгацией отношений с родной командой и желаем дальнейших успехов в составе «Зари»!», - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте луганского клуба.


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