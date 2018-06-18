Для Льюиса Хэмилтона Формула-1 - каменный век. Футбол

Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон в пух и прах раскритиковал руководство этой гоночной серии. По мнению британского пилота, она отстала в развитии от других видов спорта и совершенно не отвечает на вызовы времени.

"Если сравнить Формулу-1 с NFL, футболом и другими популярными видами спорта, нужно признать, что мы находимся в каменном веке. Понимаю, трансформация требует времени. К сожалению, при принятии важных решений нас не спрашивают. Не думаю, что в скором времени что-то изменится. Возможно, что-то изменится при Чейзе Кэри, но он только несколько лет назад возглавил организацию", - сетует Хэмилтон.

Чейз Кэри возглавил Ф-1 после того, как ее владельцем стала компания Liberty Media. При нем начались реформы, которые, однако, далеко не у всех вызывают восторг...


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