Суркис: Португалия - команда одного футболиста. Но футболиста гениального

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился впечатлениями от чемпионата мира.

- Неизбежный в эти дни вопрос: за кого болеете на стартовавшем чемпионате мира?

- Ни за кого конкретно. Хочу получить удовольствие от красивого футбола - и отдельные матчи в начале турнира вполне оправдали ожидания. Аргентина не сломила сопротивление Исландии, Португалия с Испанией выдали ожидаемо яркий спектакль с Криштиану Роналду в главной роли.

Стараюсь не пропускать ни одной игры мирового первенства - и получаю наслаждение уже от того, что могу смотреть интересные матчи, не отдавая предпочтение какой-либо из сторон. Это во время поединков с участием близких мне команд - «Динамо» или украинской сборной - давление попросту зашкаливает. А сейчас перед телевизором могу полностью расслабиться.