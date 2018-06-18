Суркис: Португалия - команда одного футболиста. Но футболиста гениального

Президент «Динамо» Игорь Суркис поделился впечатлениями от чемпионата мира.

- Неизбежный в эти дни вопрос: за кого болеете на стартовавшем чемпионате мира?
- Ни за кого конкретно. Хочу получить удовольствие от красивого футбола - и отдельные матчи в начале турнира вполне оправдали ожидания. Аргентина не сломила сопротивление Исландии, Португалия с Испанией выдали ожидаемо яркий спектакль с Криштиану Роналду в главной роли.

Стараюсь не пропускать ни одной игры мирового первенства - и получаю наслаждение уже от того, что могу смотреть интересные матчи, не отдавая предпочтение какой-либо из сторон. Это во время поединков с участием близких мне команд - «Динамо» или украинской сборной - давление попросту зашкаливает. А сейчас перед телевизором могу полностью расслабиться.

- Но если бы ставили на победителя турнира - кому бы отдали предпочтение?
- Не всех фаворитов пока видел в деле, но французы с трудом вырвали победу, аргентинцы потеряли очки… Хотелось бы посмотреть, как стартуют бразильцы и немцы (этот разговор состоялся до воскресных матчей Бразилия - Швейцария и Германия - Мексика. - прим.), но пока предпочтительнее выглядят испанцы. Португальцы производят впечатление команды одного футболиста. Но футболиста, бесспорно, гениального…


Terrikon со ссылкой на "СЭ в Украине"


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