Челси выкупит контракт Сарри у Наполи за 5 млн евро

Как сообщает Sportitalia, бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри близок к назначению в "Челси".

Лондонцы выкупят контракт 59-летнего специалиста за 5 миллионов евро. Напомним, что несмотря на назначение Карло Анчелотти, контракт Сарри с "Наполи" по-прежнему рассчитан до лета 2019 года. Нынешний главный тренер "Челси" Антонио Конте получит за преждевременное расторжение контракта 10 млн евро.

Вместе с Сарри клуб планирует подписать контракт со своей бывшей легендой Джанфранко Дзолой, который должен помочь Маурицио адаптироваться в клубе, а также стать мостиком между главным тренером и руководством "синих". Пока точно не известно в какой роли будет назначен Дзола. Первоначально предполагалось, что он станет ассистентом экс-наставника "Наполи", однако также рассматривается вариант с его назначением в роли спортивного директора клуба, ведь эта должность свободна после отставки Майкла Эменало, который сейчас трудится в "Монако".