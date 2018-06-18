Тренер Бразилии: Хотели победить и недовольны ничьей

Главный тренер сборной Бразилии Тите во время послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничью с командой Швейцарии (1:1).

"Конечно, я ждал победу. Я недоволен результатом. Меня удовлетворили две трети матча. Если не брать в расчет фолы и некоторые моменты. Мы имели 20 голевых моментов, но много били мимо ворот. Это говорит о том, что мы не были достаточно сконцентрированными в завершающей стадии.

Временами у нас было хорошее взаимодействие. У Неймара были хорошие эпизоды. Да, Неймара опекали плотно. С таким давлением любой может допускать ошибки.

В моменте с Мирандой все ясно. Очевидно, что решение судьи не оправдано. Миранда сказал мне, что должен был упасть, и тогда судья точно бы назначил пенальти. Но я ответил: "Не надо! Тогда это будет нырок. Ни в коем случае нельзя симулировать, это уже будет твоя ответственность".

Соперник усердно играл после забитого гола. Думаю, мы сохранили уровень игры, хотя были в подавлены. В последние 10 минут мы находились под большим эмоциональным давлением.

Что касается моих слов о том, что для выхода из группы нужно пять очков, то я говорил о статистике. Это статистическая необходимость для любого победителя, это факт", - сказал наставник бразильцев.