Марадона: У Сампаоли не было плана на игру, и это ужасно

Легендарный нападающий Диего Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после ничьей в матче ЧМ с Исландией (1:1).

«Если он продолжит в том же духе, то не сможет вернуться в Аргентину. У него не было плана на игру, и это ужасно. Зная о том, что все игроки сборной Исландии под 190 см, во время угловых мы играли верхом. Мы ни разу не пытались разыграть мяч накоротке. Это не план на игру, это позор!

Я не виню игроков. Я виню тренера за отсутствие подготовки к матчу, ее не было. Время болтовни прошло. Можно взять с собой и 25 тренеров, но нужно работать. Мы увидели, что Исландия трудилась упорнее, чем Аргентина, и это сильно меня огорчило», – приводит слова Марадоны El Comercio.

Добавим, что свой следующий поединок на мундиале сборная Аргентины проведет 21 июня против команды Хорватии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Майнц ждет рекордные поступления из Дортмунда и АрсеналаМайнц ждет рекордные поступления из Дортмунда и Арсенала
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
Надаль может пропустить УимблдонНадаль может пропустить Уимблдон
Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. ФутболФорвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Марадона поддержал сборную Аргентины после ничьей с Исландией. ФутболМарадона поддержал сборную Аргентины после ничьей с Исландией. Футбол
Сампаоли: Я не переживаю по поводу нашей игры. ФутболСампаоли: Я не переживаю по поводу нашей игры. Футбол
Сампаоли: Месси? Ходы гения отличаются от решений простых людей. ФутболСампаоли: Месси? Ходы гения отличаются от решений простых людей. Футбол
Маскерано: Форма Месси влияет на игру АргентиныМаскерано: Форма Месси влияет на игру Аргентины
Генменеджер брестского Динамо: От премиум-жилья в Минске Марадона отказался. ФутболГенменеджер брестского Динамо: От премиум-жилья в Минске Марадона отказался. Футбол
Криушенко: Беларусь продемонстрировала игру, которая внушает оптимизмКриушенко: Беларусь продемонстрировала игру, которая внушает оптимизм
Рианчо: Было большой честью работать в команде ШевченкоРианчо: Было большой честью работать в команде Шевченко
Коноплянка: С Албанией было тяжело - как на пляже. ФутболКоноплянка: С Албанией было тяжело - как на пляже. Футбол
Марадона: Месси не следует обращать внимание на критиков. ФутболМарадона: Месси не следует обращать внимание на критиков. Футбол
Свидерский: Украина была вынуждена подстраиваться под игру соперникаСвидерский: Украина была вынуждена подстраиваться под игру соперника
Последние новости
Подгружаем последние новости