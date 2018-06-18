Марадона: У Сампаоли не было плана на игру, и это ужасно

Легендарный нападающий Диего Марадона раскритиковал главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли после ничьей в матче ЧМ с Исландией (1:1).

«Если он продолжит в том же духе, то не сможет вернуться в Аргентину. У него не было плана на игру, и это ужасно. Зная о том, что все игроки сборной Исландии под 190 см, во время угловых мы играли верхом. Мы ни разу не пытались разыграть мяч накоротке. Это не план на игру, это позор!

Я не виню игроков. Я виню тренера за отсутствие подготовки к матчу, ее не было. Время болтовни прошло. Можно взять с собой и 25 тренеров, но нужно работать. Мы увидели, что Исландия трудилась упорнее, чем Аргентина, и это сильно меня огорчило», – приводит слова Марадоны El Comercio.

Добавим, что свой следующий поединок на мундиале сборная Аргентины проведет 21 июня против команды Хорватии.