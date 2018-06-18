Йоахим Лев: Мы разочарованы поражением от Мексики. Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от Мексики (0:1) на ЧМ-2018.

"Мы разочарованы. Практически на всех предыдущих дебютных матчах на мундиалях мы побеждали в стартовой игре. Главное теперь извлечь уроки из этого поражения

В первом тайме мы играли плохо, не как обычно – быстро и наступательно. Мы много теряли мячи. Приходилось больше бегать, оставляли свободные зоны сопернику. После забитого гола мексиканцы стали глубоко обороняться, хотя после перерыва моментов у нас было много. Мы нервничали, не были сыграны, и только во второй части у нас появился напор.

Удивлен ли я формой сборной Мексики? Мы ожидали такой уровень игры от мексиканцев. Они быстро переключаются из обороны в атаку и всегда владеют мячом. У мексиканцев подвижные и быстроногие футболисты, которые ещё и выигрывают единоборства", - рассказал наставник немецкой сборной.


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