Мексиканцы сенсационно обыгрывают чемпионов мира

Сборная Германии, приехавшая на Мундиаль 2018 в ранге чемпиона мира, уступила на старте мексиканцам. Накануне этого матча многие напоминали, что Бундестим еще никогда не проигрывал сборной Мексики, а на Кубке Конфедераций так и вовсе разгромил своего соперника (4:1).

Но более важным оказалась не история, а нынешнее состояние сборной Германии, которая еще до начала чемпионата мира неприятно удивляла своих болельщиков невыразительной игрой в спаррингах. А мексиканцы вышли на матч без особого трепета перед титулованным соперником и в первом тайме действовали куда острее подопечных Йоахима Лева.

Один из этих выпадов и стал результативным. В стремительной атаке Лосано получил мяч в штрафной, убрал на замахе защитника и расстрелял ворота Нойера ударом в ближний угол. Немцы попытались было быстро ответить и создали перед перерывом пару опасных моментов, но результата это не принесло.

Второй тайм практически весь прошел на половине поля сборной Мексики, которая крайне редко получала шанс на контратаку. Впрочем, неожиданно обнаружились проблемы немцев в командном взаимодействии. Чемпионы мира часто теряли мяч, а серьезно угрожали воротам Окочи, напротив, крайне редко. По ходу второй половины Лев снимал с игры игроков оборонительного плана, бросая в бой Ройса и Гомеса. Но и эти решения тренерского штаба не позволили сборной Германии уйти от поражения - 0:1.




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