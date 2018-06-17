Фил Джонс готов противостоять Эдену Азару на ЧМ. Футбол

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Фил Джонс - о будущем матче национальной команды с Бельгией на ЧМ-2018.

"Я плохо сыграл в финале Кубка Англии. Такое бывает, и нужно жить дальше. Ты обязан жить дальше, потому что я не могу сидеть на заднице и рефлексировать неделями - иначе я был бы готов сброситься с моста. Но я был расстроен, подавлен.

Могу ли я избавиться от этого багажа? Конечно, и я обязан сделать это. Такое происходит с каждым игроком в мире, ежедневно. Просто ошибки некоторых заметнее, чем других, и таков футбол.

Азар будет на этом Чемпионате мира, как и другие лучшие игроки, и я готов ему противостоять. Думаю, талантливые игроки есть во всех командах. В том числе в нашей. Эден резок, быстр и проворен. Против него очень сложно играть. Некоторые из подобных игроков есть и в нашей команде.

Я не сильно переживаю насчет других игроков, меня больше волнует наша команда. Когда я смотрю на состав, на тренировки и на проведенные матчи, то вижу, что мы хорошо готовы", — цитирует Джонса Sky Sports.


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