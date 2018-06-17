ФИФА объяснила свободные места на матче между Египтом и Уругваем. Футбол

В ФИФА придумали объяснение низкой посещаемости матча между Египтом и Уругваем с группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. На игре было только 27015 зрителей, хотя было продано 32278 билетов, а вместимость стадиона - 33061 человек.

"Мы можем подтвердить, что причиной низкой посещаемости является неиспользование некоторых билетов, выкупленных нашими партнерами. Не было никаких проблем с онлайн-продажей билетов на сайте ФИФА, которое составило 32278 билетов", - объявила Международная федерация футбола.

15 июня Уругвай победил Египет со счетом 1:0. После игры ФИФА начала расследование ситуации с билетами.

Следующий поединок на "Екатеринбург Арене" состоится 21 июня, когда на поле в матче группы С выйдут команды Франции и Перу.