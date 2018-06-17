Раиола: Французы любят критиковать собственных героев. Футбол
Известный агент Мино Раиола прокомментировал победу сборной Франции над командой Австралии (2:1) в матче группового раунда ЧМ.
"Погба в очередной раз доказал, что он великолепный игрок. Франция должна гордиться, что в их составе играет такой футболист, а не подвергать его критике при первой же возможности. Французы любят критиковать собственных героев, и речь не только о Поле.
Матюиди, вышедший на замену во втором тайме, придал команде энергии и помог одержать победу в непростом матче. Я не знаю, почему Дешам решил оставить его на скамейке запасных, однако все мы увидели, чем он может помочь сборной. Я горжусь им.
Я не понимаю, почему во Франции так сильно критикуют свою сборную, ведь вместе они могут писать новую историю футбола. Их сборная имеет достаточную силу и глубину состава для того, чтобы выиграть Кубок мира. СМИ не повредит быть чуточку более позитивными", - цитирует Раиолу RMC Sport.
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