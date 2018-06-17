Раиола: Французы любят критиковать собственных героев. Футбол

Известный агент Мино Раиола прокомментировал победу сборной Франции над командой Австралии (2:1) в матче группового раунда ЧМ.

"Погба в очередной раз доказал, что он великолепный игрок. Франция должна гордиться, что в их составе играет такой футболист, а не подвергать его критике при первой же возможности. Французы любят критиковать собственных героев, и речь не только о Поле.

Матюиди, вышедший на замену во втором тайме, придал команде энергии и помог одержать победу в непростом матче. Я не знаю, почему Дешам решил оставить его на скамейке запасных, однако все мы увидели, чем он может помочь сборной. Я горжусь им.