Из-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. Футбол
Под вопросом выход Мохамеда Салаха на поле и во втором матче ЧМ-2018 - против россиян
Лидер и главная надежда сборной Египта Мохамед Салах, по-видимому, все еще испытывает проблемы с травмированным в финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" левым плечом.
Такой вывод можно сделать из фотографий с тренировки Египта перед матчем с командой РоSSии, опубликованных Федерацией футбола Египта.
На них Мо помогают партнеры справиться с манишкой перед тренировкой, которую сам Салах из-за проблем с плечом надеть не сумел.
Напомним, в первом своем матче на ЧМ-2018 египтяне с минимальным счетом уступили сборной Уругвая 0:1.
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