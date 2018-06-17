Из-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. Футбол

Под вопросом выход Мохамеда Салаха на поле и во втором матче ЧМ-2018 - против россиян

Лидер и главная надежда сборной Египта Мохамед Салах, по-видимому, все еще испытывает проблемы с травмированным в финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" левым плечом.

Такой вывод можно сделать из фотографий с тренировки Египта перед матчем с командой РоSSии, опубликованных Федерацией футбола Египта.

На них Мо помогают партнеры справиться с манишкой перед тренировкой, которую сам Салах из-за проблем с плечом надеть не сумел.

Напомним, в первом своем матче на ЧМ-2018 египтяне с минимальным счетом уступили сборной Уругвая 0:1.